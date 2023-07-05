Талибы закрывают салоны красоты в Афганистане

Euronews

Ранее афганским женщинам было запрещено посещать среднюю школу, получать высшее образование, работать в ряде отраслей и путешествовать без сопровождения родственника мужского пола

Правительство "Талибана" приняло решение закрыть женские салоны красоты в Афганистане, что вызвало негативную реакцию как общества, так и международного сообщества.

Запрет касается столицы, Кабула, и всех провинций, а салонам по всей стране дается месяц на то, чтобы свернуть свою деятельность. Причины такого решения не назывались, но о таких планах сообщалось еще в январе.

Зарафшан, визажист:

— Я работаю здесь уже год, за последние 1-2 дня талибы выпустили приказ о том, что они хотят закрыть салоны красоты. Я прошу вас, пожалуйста, не делайте этого, потому что мы работаем здесь, чтобы заработать законные деньги, школы запрещены для женщин, салоны красоты запрещены для женщин, разве женщина не имеет права жить в обществе?

Йельда Азизи, визажист:

— Я думаю, когда он закроется, мне придется сидеть дома без работы, без ничего, мне придется страдать, моей единственной надеждой была работа здесь. Я знаю, что если я буду сидеть дома, я заболею.

Это последнее из целого ряда ограничений прав и свобод афганских женщин и девочек, введенных Талибаном после возвращения к власти.

Ранее им было запрещено посещать среднюю школу и получать высшее образование, работать в ряде отраслей и путешествовать без сопровождения родственника мужского пола.

Все это вызвало яростный международный резонанс, усилило изоляцию страны, переживающей тяжелейший экономический и гуманитарный кризис.