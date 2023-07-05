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Армия обороны Израиля сообщила об окончании операции в Дженине на Западном берегу Иордана

Армия обороны Израиля сообщила об окончании операции в Дженине на Западном берегу Иордана.

Военные заявили, что конфисковали тысячи единиц оружия, материалы для изготовления бомб и тайники с деньгами. Оружие было найдено как в укрытиях боевиков, так и в гражданских районах, в одном случае под мечетью. В ходе боевых действий погиб израильский сержант.

В Израиле заявляют, что Дженин за последнее время стал фактически базой террористов, совершающих нападения на израильтян и организующих ракетные обстрелы израильской территории.

Во время вывода израильских войск боевики в секторе Газа выпустили по Израилю пять ракет, они были перехвачены.

Накануне в Тель -Авиве боевик группировки "Хамас" въехал на автомобиле в людей, после чего напал на прохожих с ножом, восемь человек пострадали.

Перед выводом подразделений премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил:

"В данный момент мы завершаем миссию, и я могу сказать, что наша обширная операция в Дженине — это не разовая акция. Мы будем продолжать столько времени, сколько необходимо, чтобы искоренить терроризм, мы не позволим Дженину снова стать городом-убежищем для террора, и мы будем отсекать и наносить удары по терроризму, где бы мы ни увидели его».

По данным палестинских медиков, в ходе рейда были убиты 13 человек, десятки получили ранения. Международные гуманитарные организации заявляют, что доступ каретам скорой помощи был ограничен.

Совбез ООН проведет в среду закрытые консультации по ситуации в Дженине.

В ООН осудили масштабы израильской операции. По словам Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка, насилие только порождает еще большее насилие.