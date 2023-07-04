Теракт в Тель-Авиве и завершение операции в Дженине

Euronews

Израильские войска завершили операцию в Дженине

По меньшей мере 9 человек пострадали в результате теракта в Тель-Авиве: молодой палестинец протаранил на автомобиле врезался в автобусную остановку, после чего вылез из машины и начал нападать на людей с ножом. Его застрелил один из прохожих, у которого было при себе оружие. Действия гражданина высоко оценили главы силовых ведомств Израиля. По их словам, быстрая реакция и решительные действия предотвратили более крупный теракт.

В палестинском движении ХАМАС назвали теракт «первым ответом» на действия Израиля в Дженине на Западном берегу Иордана. Двое суток израильская армия вела там антитеррористическую операцию. По официальным данным, задержаны около 300 подозреваемых, конфисковано большое количество оружия и взрывчатки, разрушены оружейные лаборатории.

В ходе перестрелок погибли по меньшей мере десять человек, число пострадавших, по оценкам палестинских врачей, превышает 120 человек.

Палестинские власти назвали израильский рейд военным преступлением.