Британские машинисты поездов отказываются работать сверхурочно

Пассажирам придётся пересмотреть свои планы из за серьёзных перебоев в движении железнодорожного транспорта.

На этой неделе многим британским пассажирам придётся пересмотреть свои планы из за серьёзных перебоев в движении поездов.

Причина в том, что крупнейший в стране профсоюз машинистов Aslef запретил им работать сверхурочно. Ограничения в работе затронут 15 ж/д компаний.

В течение шести дней многие поезда будут следовать по укороченным маршрутам, другие - вовсе отменят.

Так Aslef пытается добиться от руководства повышения заработных плат машинистам.

20, 22 и 29 июля забастовку проведёт ещё один крупный профсоюз железнодорожников - RMT - тоже из за споров о зарплате и условиях труда. Переговоры идут больше года. Но никаких договорённостей стороны так и не достигли.