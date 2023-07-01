Кения: 49 погибших в дорожном инциденте

Не менее 49 человек погибли на западе Кении в результате дорожного инцидента. Представитель полиции Абди Хасан заявил, что поиски продолжаются, и количество жертв может еще вырасти.

Не менее 49 человек погибли на западе Кении в результате дорожного инцидента, сообщил в субботу утром министр транспорта Кипчумба Муркомен.

Представитель полиции Абди Хасан заявил, что поиски продолжаются, и количество жертв может еще вырасти.

Трагедия произошла в пятницу вечером. Водитель грузовика потерял управление на оживленном перекрестке, протаранил восемь машин, несколько мотоциклов, а также сбил множество людей на обочине.

По словам очевидцев, машина двигалась с большой скоростью и опасно маневрировала. Пока неизвестно, что стало с ее водителем.

Президент Кенни Уильям Руто на своей странице в Твиттере выразил соболезнования семьям погибших. "Прискорбно, что среди погибших есть молодые люди, у которых было светлое будущее, и торговцы, выполнявшие свои повседневные обязанности".

По данным Национального агентства по транспорту, в прошлом году в Кении в дорожных авариях погибли 4690 человек.