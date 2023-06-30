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Байден против решения Верховного суда об отмене позитивной дискриминации

Акция протеста против решения Верховного суда США об отмене политики позитивной дискриминации абитуриентов
Акция протеста против решения Верховного суда США об отмене политики позитивной дискриминации абитуриентов Авторское право Jose Luis Magana/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
 Euronews

Суд постановил, что существующая система квот на приём афроамериканских и латиноамериканских абитуриентов в ВУЗы страны противоречит конституции и принципу равенства граждан.

Президент США Джо Байден выступил против решения Верховного суда об отмене позитивной дискриминации при поступлении в ВУЗы.

Ранее суд постановил, что существующая система квот на приём афроамериканских и латиноамериканских абитурентов противоречит конституции и принципу равенства граждан.

Байден считает вердикт угрозой социальному балансу и этнокультурному разнообразию.

Джо Байден, президент США:
"Хотя талантливые, творческие, трудолюбивые люди есть повсюду в этой стране, равные возможности есть не у всех. Мы не можем допустить, чтобы это решение стало последним словом".

Аналитики считают, что после прошлогодней отмены закона об аборте это рискует увеличить раскол в американском обществе.

"Я переживаю, что это отбросит Америку назад, что это ограничит возможности цветных студентов и затормозит прогресс, который мы наблюдали в последние десятилетия", - говорит жительница Портланда. 

Эдвард Блюм, глава ассоциации "Студенты за честное поступление":
"Отказ от учёта расового фактора при приёме в колледж будет приветствовать подавляющее большинство американцев, вне зависимости от расовой принадлежности. Университет не имеет реального разнообразия от того, что он просто собирает студентов, которые выглядят по-разному, но имеют схожее происхождение, говорят, действуют и мыслят одинаково".

Решение осудила вице-президент США Камала Харрис, ставшая первой женщиной и первой темнокожей на этом посту. 

Экс-президент Дональд Трамп приветствовал "возвращение к отбору студентов, основанному исключительно на заслугах".

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