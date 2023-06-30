Байден против решения Верховного суда об отмене позитивной дискриминации

Euronews

Суд постановил, что существующая система квот на приём афроамериканских и латиноамериканских абитуриентов в ВУЗы страны противоречит конституции и принципу равенства граждан.

Президент США Джо Байден выступил против решения Верховного суда об отмене позитивной дискриминации при поступлении в ВУЗы.

Ранее суд постановил, что существующая система квот на приём афроамериканских и латиноамериканских абитурентов противоречит конституции и принципу равенства граждан.

Байден считает вердикт угрозой социальному балансу и этнокультурному разнообразию.

Джо Байден, президент США:

"Хотя талантливые, творческие, трудолюбивые люди есть повсюду в этой стране, равные возможности есть не у всех. Мы не можем допустить, чтобы это решение стало последним словом".

Аналитики считают, что после прошлогодней отмены закона об аборте это рискует увеличить раскол в американском обществе.

"Я переживаю, что это отбросит Америку назад, что это ограничит возможности цветных студентов и затормозит прогресс, который мы наблюдали в последние десятилетия", - говорит жительница Портланда.

Эдвард Блюм, глава ассоциации "Студенты за честное поступление":

"Отказ от учёта расового фактора при приёме в колледж будет приветствовать подавляющее большинство американцев, вне зависимости от расовой принадлежности. Университет не имеет реального разнообразия от того, что он просто собирает студентов, которые выглядят по-разному, но имеют схожее происхождение, говорят, действуют и мыслят одинаково".

Решение осудила вице-президент США Камала Харрис, ставшая первой женщиной и первой темнокожей на этом посту.

Экс-президент Дональд Трамп приветствовал "возвращение к отбору студентов, основанному исключительно на заслугах".