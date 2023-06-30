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Тунберг и Пенс в Киеве, удары по Херсону, "месса за мир" в Москве

Президент Украины Владимир Зеленский принял в Киеве делегацию экоактивистов во главе с Гретой Тунберг
Президент Украины Владимир Зеленский принял в Киеве делегацию экоактивистов во главе с Гретой Тунберг Авторское право AP/Ukrainian Presidential Press Office
 Euronews

Владимир Зеленский принял в Киеве делегацию защитников окружающей среды во главе с Гретой Тунберг и кандидата в президенты США Майкла Пенса. В Краматорске начались похороны жертв ракетного удара по центру города.

Шведская экоактивистка Грета Тунберг в составе международной делегации защитников окружающей среды побывала в Киеве в четверг, где встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они обсудили экологические последствия разрушения плотины Каховской ГЭС.

В украинскую столицу с частным визитом прибыл и Майкл Пенс - бывший вице-президент, а ныне - кандидат в президенты США. С Зеленским они обсудили перспективы вступления Украины в НАТО.

Также украинский лидер дистанционно принял участие в заседании Евросовета, проходившем в Брюсселе.

В тот же день российские ВС обстреляли Херсон. Известно о гибели двух человек, ещё двое - ранены.

В Краматорске прошли похороны одной из жертв ракетного удара по ресторану в центре города, в результате которого 12 человек погибли, 65 получили ранения. 

В Москву прибыл посланник Папы Римского кардинал Маттео Дзуппи, он встретился с Патриархом Кириллом и отслужил в главном католическом собор е "мессу за мир".

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