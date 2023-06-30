Главный тренер "Пари Сен- Жермен" задержан по делу о дискриминации

Euronews

Ему грозит тюремное заключение на срок до трех лет и штраф в размере 45 тысяч евро.

Главный тренер французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Кристоф Галтье задержан на 24 часа в Ницце в рамках расследования дела о дискриминации по признаку предполагаемой расы или религиозной принадлежности. Задержан также его сын.

По данным французских СМИ, на посту главы клуба "Ницца" из первой лиги, он отправил бывшему директору Жюльену Фурнье письмо, в котором указал на недопустимость нахождения в команде большого количества чернокожих и мусульман. Гальте все обвинения отвергает.

Если обвинения докажут, то ему грозит тюремное заключение на срок до трех лет и штраф в размере 45 тысяч евро.