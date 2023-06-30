EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Главный тренер "Пари Сен- Жермен" задержан по делу о дискриминации

Кристоф Галтье задержан на 24 часа
Кристоф Галтье задержан на 24 часа Авторское право Michel Euler/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
 Euronews

Ему грозит тюремное заключение на срок до трех лет и штраф в размере 45 тысяч евро.

Главный тренер французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Кристоф Галтье задержан на 24 часа в Ницце в рамках расследования дела о дискриминации по признаку предполагаемой расы или религиозной принадлежности. Задержан также его сын. 

По данным французских СМИ, на посту главы клуба "Ницца" из первой лиги, он отправил бывшему директору Жюльену Фурнье письмо, в котором указал на недопустимость нахождения в команде большого количества чернокожих и мусульман. Гальте все обвинения отвергает. 

Если обвинения докажут, то ему грозит тюремное заключение на срок до трех лет и штраф в размере 45 тысяч евро.

Также по теме

Напряжённость и беспорядки после убийства подростка полицией

Третья ночь беспорядков: задержаны сотни человек

Протесты в Нантере: "Правосудие для Наэля!"