Cube: Дискриминация и расизм в африканских соцсетях

Сталкиваясь с агрессией и дискриминацией, мигранты из чёрной Африки бегут из Туниса, всего через несколько недель после неоднозначных заявлений президента Каиса Саида. Он заявил, что миграция - это "заговор" с целью изменить идентичность страны. Хотя и отрицает, что его высказывание носило расистский оттенок.

С тех пор в соцсетях буря оскорбительных комментов и дезинформации.

Так, один из тезисов, который мы нашли в новостных изданиях и в соцсетях, гласит, что в стране проживают более 700 000 мигрантов из стран чёрной Африки.

Но по данным Тунисского статистического института по миграции, это число гораздо меньше. Из примерно 58.000 иммигрантов лишь 21.000 - выходцы из Африки южнее Сахары.

Посты в социальных сетях с нападками на мигрантов распространились на марокканские и египетские ресурсы. Пользователи соцсетей начали призывать к сохранению марокканской идентичности.

Так, на одном видео пользователи критикуют марокканских женщин, которые выходят замуж за выходцев из стран чёрной Африки. Аналогичные посты появились и в Египте, где выражались опасения, что иммигранты изменят демографическую картину.

Это подтолкнуло темнокожих граждан осудить дискриминацию и насилие, с которыми они сталкиваются на улице. Многие утверждают, что их принимают за мигрантов без документов и подвергают физическому или словесному насилию.

В ответ на это в соцсетях была запущена кампания, в ходе которой люди позировали с тунисскими удостоверениями личности с хэштегом #мои_документы_при_мне_на_всякий_случай.

Это вызвало гнев в некоторых странах чёрной Африки, где призывают к ответным мерам против тунисцев.

На неопознанном видео утверждается, что гражданин Туниса арестован и выдворен из Гвинеи. Текст подписи гласит: "Браво гвинейскому правительству! Немедленная репатриация всех тунисцев".

Но после проведения обратного поиска изображений мы обнаружили, что это видео датируется апрелем 2022 года. А арестованный мужчина родом из Испании, а не из Туниса.

Так что антииммгрантские настроения в Тунисе здесь совсем ни при чем.

А между тем, Всемирный банк приостановил переговоры о своем сотрудничестве с Тунисом, а ЕС предостерег страну от разжигания ненависти к людям, бегущим от конфликтов и бедности.