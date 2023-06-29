Нантер: вторая ночь беспорядков после убийства 17-летнего подростка полицейским

Euronews

Несмотря на свой юный возраст, 17-летний Наэль был хорошо известен полиции и имел 15 записей в картотеке уголовных дел.

Вторую ночь подряд в парижском пригороде Нантер вспыхивают беспорядки, для их подавления были мобилизованы тысячи стражей порядка.

Поводом для народного гнева послужило убийство полицейским 17-летнего водителя алжирского происхождения, который отказался подчиниться и пытался скрыться во время проверки документов.

Несмотря на свой юный возраст, Наэль М. был очень хорошо известен полиции и имел 15 записей в картотеке уголовных дел.

Кроме того, с 2021 года он пять раз привлекался к ответственности за отказ подчиниться.

Этот инцидент вновь вызвал во Франции дебаты о действиях полиции на фоне давней критики со стороны правозащитных групп по поводу жесткого обращения с жителями небогатых пригородов, особенно с этническими меньшинствами.

Политики всех партий осудили действия полицейского.

Депутаты Национального собрания почтили память подростка минутой молчания. Президент Эммануэль Макрон назвал его смерть "непростительной".

Прежде всего, я хотел бы выразить эмоции всей нации по поводу случившегося и смерти юного Наэля, а также сказать его семье о солидарности нашей нации. Убит подросток. Это необъяснимо Эммануэль Макрон президент Франции

Гнев распространился и на другие города, включая Тулузу и Лилль.

Власти опасаются повторения беспорядков 2005 года, вызванных гибелью двух темнокожих подростков во время полицейской погони.

Тогда за три недели погромов было сожжено около 10 000 автомобилей и арестовано 6 000 человек.