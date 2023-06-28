Убийство подростка полицейским в Нантере привело к беспорядкам

Euronews

17-летний водитель был застрелен полицейским при отказе подчиниться приказу и попытке скрыться

Стычки с полицией, сожженные автомобили и мусорные баки, более 30 задержаний и более 30 пострадавших стражей порядка — таков итог народного гнева в Нантере, одном из крупнейших пригородов Парижа минувшей ночью.

Поводом для столкновения послужил трагический инцидент накануне утром, полицейский патруль остановил автомобиль для проверки, при отказе подчиниться приказу и попытке скрыться, один из правоохранителей применил табельное оружие и застрелил водителя. Кадры произошедшего были опубликованы в соцсетях.

Им оказался 17-летний подросток, известный полиции за многочисленные случаи неподчинения приказам и вождение без прав.

В машине с ним находились еще два человека — один из них скрылся, второй, также несовершеннолетний, был задержан, но затем отпущен.

Около 2 000 полицейских и жандармов будут мобилизованы в среду вечером в пригородах Парижа, особенно в департаменте О-де-Сен, чтобы предотвратить дальнейшее насилие, объявил министр внутренних дел Жеральд Дарманен. Он также призвал к "спокойствию и правдивости расследования".

После случившегося открыто два расследования: одно за отказ подчиниться приказу и попытку убийства представителя власти, второе — по факту умышленного убийства должностным лицом. Применивший оружие полицейский задержан.

Несколько знаменитостей также отреагировали в социальных сетях, включая футболиста Килиана Мбаппе.

"Мне больно за мою Францию. Ситуация неприемлема. Все мои мысли с родными Ноэля, маленького ангела, ушедшего так рано", — написал футболист.

"Пусть правосудие, достойное этого имени, почтит память этого ребенка", - написал в Твиттере актер Омар Си.

В 2022 году во Франции было зарегистрировано рекордное количество смертей - 13 - в результате отказа водителей от проверки на дороге.