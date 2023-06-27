Раскрыта преступная сеть торговцев людьми в Чехии

Чешская полиция арестовала 14 человек по подозрению в организации незаконного ввоза людей в Европу

Это кадры полицейской спецоперации против торговцев людьми в Чехии. Минувшей ночью в районе Градец Кралове были арестованы 14 человек, 13 из них - иностранцы.

Преступная cеть занималась доставкой мигрантов в Европу из Турции примерно за 1000 долларов с человека. По оценкам, с 2021 года они заработали таким образом около 1,1 млн долларов. По закону злоумышленникам грозит до 16 лет лишения свободы.

Чехия возобновила пограничный контроль со Словакией в сентябре прошлого года на фоне новой волны миграции.