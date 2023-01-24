Торговля людьми: цифры и реальность

Торговля людьми значительно сократилась во время пандемии - по крайней мере, уменьшилось официально зарегистрированное число случаев этого преступления. Организация Объединенных Наций обеспокоена тем, что, особенно в более бедных странах, торговля людьми, проституция и принудительный труд всё больше уходят в подполье или онлайн, не привлекаясь к ответственности со стороны правоохранительных органов.

Илиас Чацис, руководящий отделом, занимающимся проблемой торговли людьми в Управлении ООН по наркотикам и преступности (УПН ООН), говорит:

"Сексуальная эксплуатация в Интернете резко возросла, и в ряде стран судебная и полицейская системы просто перестали работать во время пандемии — им пришлось перенаправить свои ресурсы на другие цели, чтобы поддержать систему здравоохранения".

В 2020 году в мире было выявлено на 11% меньше случаев торговли людьми по сравнению с 2019-ым. Различия между богатыми и бедными регионами огромны: в то время как в Восточной Азии и Северной Африке цифры сократились вдвое - они выросли в Европе и Северной Америке, где, по данным ООН, было больше исследователей и ресурсов.

Тот факт, что число выявленных случаев во всем мире впервые за двадцать лет снизилось, вероятно, не станет исключением, и это беспокоит Агентство УНП ООН в Вене. В годы пандемии у торговцев людьми была возможность незамеченными расширить свои преступные структуры.

"Цифры упали настолько, что если мы когда-либо захотим иметь реальные шансы искоренить эти преступления, то нам нужно будет изменить тактику", - считает Илиас Чацис.

Йоханнес Плешбергер, Euronews:

"ООН говорит, что страны должны побеждать торговцев людьми в их собственной игре: учитывая, что это преступление все чаще совершается через Интернет, следователи также должны активнее действовать онлайн. Хочется надеяться, что в будущем сокращенгие числа зарегистрированных случаев будет отражать ореадльную картину".