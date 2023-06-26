В Сербии освободили косовских полицейских

Euronews

Суд в Сербии освободил трёх косовских полицейских, задержанных ранее. Этого требовал Брюссель. Он был посредником на переговорах Белграда и Приштины.

В Сербии освободили трёх полицейских из Косова, задержанных несколько недель назад. Суд города Кралево подтвердил обвинения, выдвинутые против них, - в хранении оружия и взрывчатых веществ, - но отпустил их на свободу. Пока неясно, будет ли дело рассматриваться заочно.

Это произошло после того, как Евросоюз выступил посредником в переговорах между Сербией и Косово. Освободить задержанных требовал и Вашингтон. Приштина настаивала на том, что правоохранителей похитили. Белград - отвергал обвинения.

Вскоре Косово запретило въезд сербским грузовикам на свою территорию. Сербия приняла ответные меры.

Это одно из множества других событий, которые свидетельствуют о росте напряжённости в отношениях двух соседей. Конфликты вспыхивают в основном из-за вопросов управления в северных косовских городах, где преобладает сербское население, но руководящие должности занимают этнические албанцы.