Взрыв в центре Парижа: около 50 человек пострадали — прокуратура

Euronews

Около 50 человек пострадали в результате взрыва здания в центре Парижа. Шестеро находятся в тяжелом состоянии. Предварительная версия — взрыв газа.

Около пятидесяти человек пострадали в результате взрыва здания в пятом округе Парижа, сообщили в столичной прокуратуре. Эта цифра включает людей, испытавших психологический шок.

Шесть человек находятся в тяжелом состоянии.

Еще около ста местных жителей не могут вернуться в свои дома: в них выбило стекла, а несколько зданий получили серьезные повреждения и могут обрушиться.

Все объявленные пропавшими без вести были обнаружены, но спасатели продолжают разбирать завалы — на случай, если под ними еще находятся пострадавшие.

Взрыв произошел вечером в среду в здании Парижской американской академии — неподалеку от Люксембургского сада и Пантеона. Свидетели произошедшего рассказывают, что почувствовали запах газа незадолго до взрыва.