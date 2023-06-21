При кораблекрушении траулера с мигрантами у берегов Греции погибли и пропали без вести сотни человек. Почему Береговая охрана не спасла мигрантов? Разбираемся в Кубе.

Во Всемирный день беженцев мы знакомим вас с последней информацией о кораблекрушении траулера у берегов Греции.

По данным BBC, судно с примерно 700 мигрантами на борту оставалось неподвижным более семи часов, прежде чем затонуть, что противоречит версии греческой береговой охраны, утверждающей, что судно направлялось в Италию и не нуждалось в спасении.

Давайте рассмотрим хронологию кораблекрушения и расхождение между двумя версиями.

Во вторник 13 июня утром:

В 8:00 Европейское агентство пограничной и береговой охраны сообщает об обнаружении рыбацкой лодки и уведомляет власти Греции.

В 12:17 НПО Alarm Phone получает первый сигнал бедствия с траулера и информирует греческие власти о "чрезвычайно серьезной" гуманитарной ситуации на борту.

По данным BBC, около 15:00 к рыбацкой лодке приближается корабль под названием «Счастливчик». Владелец сообщил британским СМИ, что береговая охрана попросила его обеспечить мигрантов едой и водой.

Через несколько минут вертолет береговой охраны проводит визуальную разведку рыбацкой лодки и подтверждает, внимание, что лодка все еще движется с постоянной скоростью.

Однако около 18:00 другой корабль под названием «Верный воин» направляется в тот же район, что и «Счастливчик», чтобы также доставить припасы на рыболовецкое судно. Это говорит о том, что лодка с мигрантами не двигалась с места более двух часов.

Несмотря на это, Береговая охрана отстаивает свою версию, заявляя, что с 19:40 до 22:40 рыбацкая лодка сохраняла курс, и что в этот период греческий патрульный катер несколько раз предлагал помощь и эвакуацию, но мигранты отказывались.

Наконец, в 23:00 рыбацкая лодка затонула менее чем за минуту перед патрульным катером греческой береговой охраны.

Данные, которые BBC проанализировала через систему мониторинга судов Marine Traffic, показывают, что в момент кораблекрушения несколько судов быстро направились к месту происшествия для помощи, и этот район совпадает с тем, где ранее «Счастливый моряк» и «Верный воин» предлагали еду и воду.

Это подтверждает версию о том, что траулер не двигался, пока, наконец, не перевернулся и не затонул.

Остается только дождаться завершения официального расследования и выступления выживших перед прессой, чтобы они могли рассказать свою историю.

Euronews связался с организацией "Врачи без границ", чтобы узнать про состояние здоровья мигрантов в центре приема в Малакасе.

Элиза Лойенс, медицинский координатор MSF в Греции и Болгарии:

Мы слышим рассказы о пытках, о насилии, и, к сожалению, для нас это не новость. Мы уже много лет просим обеспечить безопасный проезд для этих людей. Поэтому мы еще раз хотели бы обратиться с настоятельной просьбой к государствам-членам ЕС принять участие в совместных поисково-спасательных операциях".