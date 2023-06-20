ISW: Контрнаступление Украины продолжается по трем направлениям

Украинские войска провели контрнаступательные операции, как минимум, на трех участках линии фронта и добились успехов 19 июня, сообщает Институт изучения войны. Эту информацию частично подтверждают и российские военные блогеры.

Украинские войска провели контрнаступательные операции, как минимум, на трех участках линии фронта и добились успехов 19 июня, сообщает Институт изучения войны.

Российские "военкоры" сообщили, что ВСУ продолжали атаки на северо-западе, северо-востоке, и юго-западе от Бахмута 19 июня и утверждают, что украинские войска продвинулись к северо-востоку от Бахмута и провели дополнительные атаки возле Берховки, в 6 км к северу от Бахмута, Ягодного, непосредственно к северу от Бахмута и Клещиевки, в 7 км к юго-западу от Бахмута.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр дополнительно сообщила, что за последнюю неделю украинские войска на Таврическом направлении - это Запорожское направление - продвинулись до семи километров и освободили 113 квадратных километров территории, включая восемь населенных пунктов на западе Донецкой и западе Запорожской областей.

Российские военблогеры утверждают, что украинские войска атаковали к югу от Великой Новосёлки на западе Донецкой области. Геолокационные кадры, опубликованные 19 июня, подтверждают, что ВСУ освободили Пятихатки, примерно в 25 км к юго-западу от Орехова в западной части Запорожской области.

По оценке МО Великобритании, Россия, вероятно, развернула значительные части Днепровской группировки войск с левого берега Херсонской области на запорожском и бахмутском направлениях, чтобы ответить на контрнаступательные действия Украины в течение последних 10 дней.

ISW ранее заявил, что ВСУ могут приостановить контрнаступательные действия, чтобы пересмотреть свою тактику для будущих операций. Аналитический центр ранее отмечал, что Украина еще не задействовала большинство имеющихся сил для проведения контрнаступательной операции и еще не приступила к ее основной части.