Канцлер ФРГ призвал Пекин повлиять на Россию для достижения мира в Украине

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В Берлине прошли германо-китайские межправительственные консультации. Глава кабинета министров Олаф Шольц призвал премьера Госсовета КНР Ли Цяна усилить влияние Россию для прекращения войны РФ против Украины

Война в Украине, торговля, сотрудничество, технологии, изменение климата. Эти и другие вопросы обсудили канцлер Германии Олаф Шольц и премьер Госсовета КНР Ли Цян. Межправительственные консультации состоялись в Берлине.

Шольц призвал Ли усилить влияние на Россию для достижения справедливого мира в Украине, основанного на принципах Устава ООН и защите территориальной целостности Украины.

Олаф Шольц, канцлер ФРГ: "Как у постоянного члена Совета Безопасности ООН, у Китая в этом отношении особая задача. Мы также должны хорошо работать вместе в G20. В этом контексте важно, чтобы Китай и впредь не поставлял оружие агрессору России".

Глобальные проблемы можно решить только совместными усилиями, поэтому на германо-китайских правительственных консультациях я ясно дал понять, что империализм - это не решение. Китай должен оказать влияние на Россию в отношении войны в Украине Олаф Шольц канцлер Германии

"Глобальные проблемы можно решить только совместными усилиями, поэтому на германо-китайских правительственных консультациях я ясно дал понять, что империализм - это не решение. Китай должен оказать влияние на Россию в отношении войны в Украине", - написал Шольц в Twitter.

Шольц отстаивал курс как на экономическую независимость от Китая, так и на продолжение партнерства с этой страной.

Ли отметил, что Пекин хочет вывести двусторонние отношения на новый уровень.

Ли Цян, премьер Госсовета КНР: "Китай и Германия являются влиятельными крупными странами, и поэтому мы должны больше работать рука об руку и вносить больший вклад в мир во всем мире и глобальное развитие".

Как отмечают немецкие СМИ, по итогам седьмых межправительственных германо-китайских консультаций, так и осталось неясным, какую позицию занимает Пекин в отношении войны России в Украине.

Поездка Ли в Берлин стала первым зарубежным турне с момента его вступления в должность премьера Госсовета КНР.

После Германии Ли отправится во Францию, где примет участие в Саммите нового финансового пакта, который проводится по инициативе президента Эммануэля Макрона.

Ключевой темой этой встречи, которая пройдет 22-23 июня, станет разработка документа, призванного помочь развивающимся странам в борьбе с изменениями климата и в преодолении бедности.