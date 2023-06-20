"Аренда матки будет запрещена": В Италии хотят криминализировать суррогатное материнство

Euronews

Согласно законопроекту, людям, воспользовавшимся услугами суррогатных матерей, проживающих за границей, грозит тюремное заключение и штраф

Протестующие, некоторые из которых несли плакаты с надписью "Родители не преступники", собрались у здания итальянского парламента, где началось обсуждение вызвавшего критику предложения о введении уголовной ответственности за суррогатное материнство.

Законопроект предлагает считать преступлением использование этой услуги любым итальянцем, даже за рубежом.

Людям, признанным виновными в попытке завести детей через суррогатных матерей, живущих за границей, согласно законопроекту, грозит тюремное заключение и штраф.

Мария Соле Джардини, активистка:

— Если беременность для других законна, прекрасно регулируема в Америке, в Англии, в Канаде, в Португалии, в Греции и в Украине, в Грузии. Если человек хочет поехать в эти страны, чтобы использовать медицинскую процедуру для деторождения, почему он должен бояться вернуться (в Италию)? И семьи, которые либо уже сделали это, либо хотят сделать, либо находятся в процессе, напуганы. Это неправильно для цивилизованной страны.

Партия "Плюс Европа" разработала альтернативный законопроект о суррогатном материнстве,который не делает его преступлением, но гарантирует, что женщины не будут подвергаться экономической эксплуатации.

В то же время правительственный законопроект пользуется большой поддержкой среди консервативных итальянцев.

Грация Ди Маджио, член партии "Братья Италии":

— С помощью этого законопроекта на этой неделе мы, наконец, сделаем так, чтобы аренда матки была запрещена в Италии", а права детей защищены.

Дебаты продолжаются, но комфортное правительственное большинство в парламенте должно гарантировать принятие закона.