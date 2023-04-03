Тупик для суррогатных детей

На этих выходных социальные сети Испании бурлили по поводу споров вокруг Аны Обрегон, 68-летней испанской ведущей и актрисы, которая подтвердила, что стала матерью во второй раз посредством суррогатного материнства, также известного как "Живот в аренду".

Спорный момент заключается в том, что эта практика является незаконной в Испании. Однако Обрегон провела эту процедуру в США, где она разрешена в некоторых штатах.

Впрочем, за этой услугой не нужно далеко ходить.

В Евросоюзе это возможно в Греции, но при определенных условиях и всегда на альтруистических началах.

В Португалии суррогатное материнство было одобрено в 2021 году, но правила еще не разработаны, поэтому никто не смог применить его на практике.

В большинстве стран ЕС суррогатное материнство полностью запрещено или не признается.

Но в регионе есть и другие страны, которые также разрешают его при определенных ограничениях, например, Великобритания, Россия, Украина и Грузия.

Что происходит с детьми, рожденными путем суррогатного материнства за границей, если их родители из ЕС, например, испанцы?

Лола Лопес, адвокат, специализирующийся на семейном праве, объясняет: "В Испании эта практика запрещена. Что произойдет? Если эта практика осуществляется в другой стране, в которой заключается договор, будет ли эта процедура другой? Поскольку она не соответствует требованиям, которые предъявляются к испанской процедуре, она не будет одобрена. Все документы должны быть подлинными, мать должна быть гарантированно выслушана, с вмешательством психологов. Другими словами, должна быть защита и гарантии. Так как эта процедура не соответствует этим гарантиям, как если бы она проходила в Испании, она не будет допущена".

Можно ли оставить без регистрации ребенка в Испании, если не соблюдена установленная процедура?

Лола Лопес: "Конечно, мы не можем оставить детей без регистрации и в неопределенности. Другими словами, мы должны найти решение для детей, потому что у них есть права".

Хотя Верховный суд Испании считает суррогатное материнство эксплуататорской практикой, он полагает, что благополучие несовершеннолетних стоит на первом месте, даже в тех случаях, когда нет генетической связи. Эта структура придерживается практики Европейского суда по правам человека, который просит гарантировать определенное признание альтернативными правовыми средствами, чтобы не оставлять несовершеннолетних в правовом тупике.