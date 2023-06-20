В Эстонии узаконены однополые браки

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Эстония становится первой страной на постсоветском пространстве, узаконившей однополые браки.

В Эстонии легализованы однополые браки. Парламент страны принял соответствующие поправки к закону о семье и другим документам, вступающие в силу 1 января 2024 года. Согласно новому закону однополым парам разрешается усыновлять детей.

За принятие пакета проголосовали 55 депутатов из 101, против - 34.

Эстония становится первой страной на постсоветском пространстве, узаконившей однополые браки. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила об историческом решении для строительства общества, в котором уважаются права каждого человека. По словам главы правительства, это решение ни у кого ничего не отнимает, но многим дает что-то важное, а также демонстрирует, что в эстонском обществе люди относятся друг к другу с заботой и уважением.

Закон об однополых гражданских союзах был принят в Эстонии в 2014 году.