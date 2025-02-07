Прощай, БРЭЛЛ! Страны Балтии отключаются от российской энергосети

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С 7 по 9 февраля страны Балтии отключаются от российской энергосети и синхронизируются с Европейской энергетической системой.

Решение выйти от энергокольца БРЭЛЛ, соединявшего Литву, Латвию и Эстонию с Россией и Беларусью, было принято в 2019 году.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас, ранее занимавшая пост премьер-министра Эстонии, назвала отключение от российской энергосети "победой для свободы и европейского единства", подчеркнув, что РФ больше не сможет использовать энергию для шантажа.

"Это физическое отсоединение от последнего оставшегося элемента нашей зависимости от российской и белорусской энергетической системы", - отметил президент Литвы Гитанас Науседа.

"Мы перестали покупать у России любые энергоресурсы. Это был наш ответ на войну в Украине, которая разразилась в феврале 2022 года", - напомнил литовский лидер.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич заверил, что страны Балтии "максимально готовы" к присоединению к европейской электросети. Все учреждения и компании, отвечающие за электроснабжение и обеспечивающие национальную безопасность, работают в усиленном режиме.

Отключение от БРЭЛЛ повысит энергетическую безопасность Эстонии, считает председатель правления эстонского системного оператора Elering Калле Кильк. Важные подстанции и высоковольтные линии страны с 7 по 9 февраля будут находиться под защитой полиции.

Это последний шаг в нашей борьбе за энергетическую независимость. Жигимантас Вайчюнас министр энергетики Литвы

Страны Балтии официально отказались от закупок коммерческого и балансового электричества из России еще в 2022 году, но небольшой переток технической электроэнергии сохранялся по приграничным ЛЭП в рамках БРЭЛЛ.

Власти трех стран заверяют, что отсоединение от российской энергосети и подключение к европейской для потребителей энергии продет практически незаметно, а цены на электричество не увеличатся.

В последние месяцы в странах Балтии были зафиксированы попытки посеять тревогу среди местных жителей. В соцсетях распространялась информация о возможных блэкаутах и значительном повышении цен на электроэнергию. В таллинских подъездах появились листовки о необходимости иметь недельный запас продуктов, воды, лекарств, а также свечей и батареек для фонариков.

Символические часы, установленные у вильнюсского Музея энергетики и техники Литвы, отсчитывают последние минуты до энергетической независимости трех балтийских стран.

В воскресенье, 9 февраля в литовской столице пройдет торжественная церемония по случаю подключения стран Балтии к европейской энергосети, в которой примут участие лидеры Литвы, Латвии и Эстонии, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Синхронизация электросетей стран Балтии с ЕС была объявлена Еврокомиссией одним из приоритетов. На реализацию этого проекта Евросоюз выделил более 1,2 миллиарда евро.