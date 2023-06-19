В Уганде хоронят жертв теракта в школе

Угандийские семьи оплакивают погибших при нападении на среднюю школу в городе Мпондве

Угандийские семьи оплакивают погибших при нападении на среднюю школу в городе Мпондве - Авторское право AFP

В пятницу боевики напали на общежития средней школы в городе Мпондве, что на границе с Конго. Десятки учеников были убиты, ещё шесть - похищены.

В воскресенье семьи начали хоронить жертв теракта, который стал одним из самых кровавых в истории страны. Погибли 42 человека. Еще шесть похищены. Жертвы были застрелены, зарублены мачете или сожжены. Нападение, вероятно, было совершено группировкой Союзные демократические силы (ADF), присягнувшей на верность террористической организации “Исламское государство”. Они в основном базируются на территории соседней ДРК и ведут борьбу за свержение президента Уганды. Нападавшим удалось бежать до прибытия на место трагедии правоохранителей. Угандийский лидер Йовери Мусевени пообещал направить дополнительные войска в неспокойный пограничный регион.