Из Лондона в Мюнхен: Совет раввинов Европы переезжает в Германию

Luke Hanrahan

Совет раввинов Европы — самая влиятельная организация европейских евреев — переносит штаб-квартиру из Лондона в Мюнхен. После "брексита" альянс решил переехать на территорию ЕС.

Прошло семь десятилетий с тех пор, как Совет раввинов Европы открыл штаб-квартиру в Лондоне. Но после "брексита" альянс еврейских лидеров, объединившихся для поддержки и защиты еврейских общин по всей Европе, начал искать новый дом. Организация нашла его в Германии и уже начала процесс переезда в Мюнхен.

"Было много вопросительных взглядов, скажем так, — рассказывает член Совета раввинов Европы Шимон Коэн. — Все наши члены прекрасно понимали, что Лондон больше не является местом, откуда можно влиять на европейскую политику. Реальность такова, что Европарламент будет прислушиваться не к главному раввину Великобритании, поэтому наша штаб-квартира должна располагаться на территории ЕС".

В мае премьер-министр Баварии Маркус Зёдер получил от Совета раввинов Европы награду — отчасти за то, что помог осуществить переезд штаб-квартиры европейских евреев в Мюнхен.

"Почему? Потому что уничтожение европейского еврейства началось в Мюнхене. Поэтому очень символично, что мы возвращаемся в Мюнхен при поддержке правительства и участвуем в процессе восстановления европейского еврейства", — говорит главный равввин Совета раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт.

Мюнхен — город, где в начале прошлого века зародился нацизм и начал свой путь к власти Адольф Гитлер, но сегодня всё изменилось, и теперь столица Баварии принимает у себя влиятельную и успешную еврейскую организацию.