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Крушение судна с мигрантами у берегов Греции: поиски виновных

Акция протеста у офиса Frontex в греческом Пирее
Акция протеста у офиса Frontex в греческом Пирее   -  Авторское право  Petros Giannakouris/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
 Надежда Дрямина

Сотни людей собрались у офиса FRONTEX в греческом Пирее в воскресенье, чтобы выразить свой протест в связи с крушением судна с мигрантами, произошедшем на прошлой неделе у берегов Пилоса.

У общественности назрели вопросы: могла ли береговая охрана предотвратить трагедию, должна ли была она вмешаться раньше и доставить пассажиров в безопасное место?

До 750 мужчин, женщин и детей из Сирии, Египта, Палестины и Пакистана находились на борту судна, плывшего из Ливии в Италию.

В воскресенье в близлежащем порту Каламата состоялась церковная служба в память о жертвах.

Обнаружены тела 78 погибших. 104 человека спасены. Шансы найти остальных живыми ничтожно малы.

Греческая береговая охрана и правительственные чиновники заявляют, что их патрульные катера и находившиеся поблизости грузовые суда следили за переполненной лодкой. Она была обнаружена ещё во вторник средствами европейского агентства Frontex.

Но, как утверждают его представители, экипаж судна с мигрантами отказался от предложенной помощи.

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