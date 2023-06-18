EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Китай с официальным визитом

Министр иностранных дел Китая Цинь Ган и госсекретарь США Энтони Блинкен на переговорах в Пекине
Министр иностранных дел Китая Цинь Ган и госсекретарь США Энтони Блинкен на переговорах в Пекине   -  Авторское право  Leah Millis/AP
 Надежда Дрямина

Переговоры Энтони Блинкена с представителями правительства КНР призваны снизить градус напряжённости в отношениях двух стран, которая усилилась после инцидента со сбитым в американском воздушном пространстве китайским аэростатом.

Официальный визит в госсекретаря США в Китай начался в воскресенье. Накануне стороны не особо выражали надежду на улаживание противоречий. Не ждут прорыва от двухдневного пребывания Блинкена в Пекине и аналитики: две крупнейшие экономики мира расходятся во мнениях по целому ряду вопросов - от торговли и новых технологий, до региональной безопасности.

Это первая поездка в КНР главы американского госдепартамента за последние пять лет.

Блинкен должен был посетить страну в феврале, но резко отказался от этих планов. США сбили в своём воздушном пространстве китайский аэростат, заявив, что он занимался шпионажем. Пекин уверял тогда, это был потерявшийся метеозонд.

Также по теме

Илон Маск напрямую общается с китайскими министрами

Китай запустил "Шэньчжоу-16", поставив мировой рекорд по числу людей на орбите

Китай обзавёлся собственным пассажирским самолётом