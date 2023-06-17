Нападение на школу в Уганде: 41 человек погиб, восемь — ранены

Euronews

41 человек погиб после нападения повстанцев на среднюю школу в Уганде. 38 из них — ученики.

Власти Уганды обнаружили тело 41 человека, убитого в результате нападения повстанцев на среднюю школу в городе Мпондве, недалко от границы с Конго. По словам местных властей, жертвы были застрелены, зарублены мачете или сгорели после того, как нападавшие подожгли общежитие.

Среди погибших — 38 учеников школы, один охранник и два местных жителя. Еще восемь человек ранены, шестеро были похищены боевиками — вероятно, членами группировки под названием Союзные демократические силы (ADF), которые пытаются свергнуть президента Уганды Йовери Кагуту Мусевени, находящегося у власти с 1986 года, и поддерживают связи с террористическим "Исламским государством".

Угандийские военные утверждают, что они "преследуют преступников", которым удалось сбежать в Конго, чтобы "спасти похищенных учеников".