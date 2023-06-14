ООН: число перемещённых лиц в мире достигло рекордного уровня

Euronews

В 2022 году главным фактором перемещения населения стала война в Украине. За год число вынужденных переселенцев увеличилось на 21%

Число вынужденных переселенцев в мире достигло рекордного уровня. К такому выводу пришли в Агентстве ООН по делам беженцев.

В 2022 году войны, преследования, насилие и нарушения прав человека увеличили число, тех, кто был вынужден покинуть свои дома на 21%. Фактически каждый 74-й человек в мире стал беженцем.

Согласно докладу ООН, к концу года:

около 108, 5 миллионов человек покинут свои дома;

62,5 млн станут внутренними переселенцами;

около 5,5 млн запросят убежище;

другим 5 млн понадобится международная защита

Главным фактором перемещения населения в прошлом году стала война в Украине. Если в конце 2021 году беженцами стали 27 300 человек, то через год это число возросло до 5,7 млн.

Это самый быстрый отток населения из любой точки мира со времен Второй мировой войны.

В докладе говорится, что более половины тех, кто ищет безопасности, приезжают всего из трех стран: Сирии, Украины и Афганистана.

По данным ООН, тенденция роста числа вынужденных перемещений в мире не имеет признаков замедления в 2023 году В том числе и из-за вспышки конфликта в Судане.

И основная тяжесть приема беженцев падает на страны со средним и низким уровнем дохода. Турция и Иран вместе взятые уже приняли у себя 7 миллионов человек.

Отчет "Глобальные тенденции" призывает правительства и НПО найти новые решения растущей проблемы перемещенных лиц и обеспечить, чтобы те, кто был вынужден бежать, не были обречены на постоянное изгнание.