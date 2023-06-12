Италия: прощание с Сильвио Берлускони

В Италии начинаются траурные церемонии прощания с Сильвио Берлускони.

Государственные похороны бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони пройдут в Кафедральном соборе Милана в среду 14 июня. Политик умер в возрасте 86 лет после длительных проблем со здоровьем в миланской больнице «Сан-Раффаэле». Незадолго до смерти у него выявили редкую форму онкологии.

Соратники и оппоненты лидера партии «Вперёд, Италия!» отдают дань уважения государственному деятелю.

Сильвио Берлускони был прежде всего борцом. Он был человеком, который никогда не боялся отстаивать свои убеждения. И именно это мужество, эта решимость сделали его одним из самых влиятельных людей в истории Италии, что позволило ему добиться настоящих прорывов в мире политики, коммуникации и бизнеса. Джорджа Мелони премьер-министр Италии

Соболезнования в связи со смертью Берлускони выразил и президент России Владимир Путин. Он назвал итальянского политика «настоящим другом». По словам Путина, Берлускони будут помнить в России как принципиального сторонника укрепления дружественных отношений между Москвой и Римом.