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Италия: прощание с Сильвио Берлускони

Сильвио Берлускони
Сильвио Берлускони   -  Авторское право  Andrew Medichini/Copyright 2019 The AP. All rights reserved
 Андрей Позняков

В Италии начинаются траурные церемонии прощания с Сильвио Берлускони.

Государственные похороны бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони пройдут в Кафедральном соборе Милана в среду 14 июня. Политик умер в возрасте 86 лет после длительных проблем со здоровьем в миланской больнице «Сан-Раффаэле». Незадолго до смерти у него выявили редкую форму онкологии.

Соратники и оппоненты лидера партии «Вперёд, Италия!» отдают дань уважения государственному деятелю.

Сильвио Берлускони был прежде всего борцом. Он был человеком, который никогда не боялся отстаивать свои убеждения. И именно это мужество, эта решимость сделали его одним из самых влиятельных людей в истории Италии, что позволило ему добиться настоящих прорывов в мире политики, коммуникации и бизнеса.
Джорджа Мелони
премьер-министр Италии

Соболезнования в связи со смертью Берлускони выразил и президент России Владимир Путин. Он назвал итальянского политика «настоящим другом». По словам Путина, Берлускони будут помнить в России как принципиального сторонника укрепления дружественных отношений между Москвой и Римом.

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