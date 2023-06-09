Международный форум Астана: площадка для обсуждения мировых проблем

Изменение климата, энергетическая и продовольственная безопасность – на Международном форуме Астана обдумывали решения многочисленных глобальных проблем

Казахстан создал новую площадку для глобального обмена мнениями. Международный Форум Астана собрал участников из разных стран с целью искать пути решения масштабных проблем через диалог.

Роман Василенко, заместитель министра иностранных дел Казахстана:"Этот форум стремится создать платформу, которую могут использовать все страны, чтобы отвести мир от балансирования на грани войны, если хотите, от более масштабных и катастрофических конфликтов, которые мы сейчас наблюдаем в мире. С момента обретения независимости в 1991 году Казахстан проводил так называемую многовекторную прагматичную внешнюю политику. С самого начала очень трагического конфликта в Украине мы очень четко осознали, что это - единственная внешняя политика, которую мы можем проводить, что она не только была успешной в течение последних 30 лет, что она единственная внешняя политика, которая возможна для такой страны, как наша. Сейчас мы находимся на пороге реальных изменений отношений с Евросоюзом, поскольку считаем, что эти отношения могут выйти за рамки традиционного энергетического сотрудничества и поставок казахстанской нефти в Европу, в такие сферы, как редкоземельные металлы или зеленый водород, а также - разработки альтернативного маршрута для соединения Китая и Европы через Центральную Азию, через так называемый Средний коридор".

Галина Полонская, Euronews: "Изменение климата, энергетическая и продовольственная безопасность – здесь, на форуме, обдумывали решения многочисленных глобальных мировых проблем".

Януш Войцеховский, комиссар ЕС по сельскому хозяйству:"У нас в Европе ограниченные возможности для увеличения сельскохозяйственного производства, потому что наше сельское хозяйство не должно быть слишком интенсивным, но в Казахстане есть огромный потенциал для увеличения производства без негативного воздействия на окружающую среду, и это должно стать областью нашего сотрудничества. В Европе основной проблемой является отсутствие обновления поколений в сельском хозяйстве – ребром стоит вопрос, как побудить молодежь стать фермером. За одно десятилетие мы потеряли 3 миллиона ферм. Как дать молодому человеку хорошее предложение стать фермером — это не только вопрос экономики, это вопрос условий жизни в сельской местности, повышении уровня жизни там".