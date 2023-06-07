Нелегальные мигранты продолжают штурм итальянских берегов

Как правило, многие суда с мигрантами, замеченные в Ионическом море, отправляются от побережья Турции, где контрабандисты спускают на воду переполненные и непригодные для перевозки людей лодки

С начала недели в результате нескольких отдельных операций в Средиземном и Ионическом морях было спасено с переполненных судов, включая парусникоколо двух тысяч человек. 47 мигрантам, включая двух детей, срочно оказана медицинская помощь.

Власти не предоставили информацию о национальности пассажиров и их маршрутах следования

Как правило, многие суда с мигрантами, замеченные в Ионическом море, отправляются от побережья Турции, где контрабандисты спускают на воду переполненные и непригодные для перевозки людей лодки.