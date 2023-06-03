Госсекретарь США предостерег от любых мирных инициатив, поощряющих российскую агрессию

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"Мы считаем, что предпосылкой для значимой дипломатии и реального мира является сильная Украина, способная защищаться от любой будущей агрессии", - Энтони Блинкен

В ночь на субботу в Украине снова звучали звуки воздушной тревоги. Ранее Владимир Зеленский поручил провести проверку всех защитных сооружений.

Распоряжение последовало после того, как в ночь на первое июня в столице люди не смогли попасть в запертое бомбоубежище.

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал развязанную Владимиром Путиным войну против Украины стратегическим провалом России. Дипломат предостерег от любых мирных инициатив, поощряющих российскую агрессию.

Энтони Блинкен, госсекретарь США: "Мы считаем, что предпосылкой для значимой дипломатии и реального мира является сильная Украина, способная сдерживать и защищаться от любой будущей агрессии".

В России на фоне продолжающихся обстрелов около пяти тысяч жителей сел у границы с Украиной покинули свои дома.

Людей из наиболее пострадавшего Шебекино разместили во временных пунктах, в том числе в Старооскольском и Губкинском округах Белгородской области.

В Украине отвергают обвинения в обстрелах российской территории и заявляют, что рейды проводят "Русский добровольческий корпус" и легион "Свобода России", в которых воюют граждане РФ.