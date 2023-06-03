Реджеп Эрдоган принёс присягу

Euronews

На Западе заявляют, что кандидаты вели свои кампании в неравных условиях, но в целом признают выборы свободными

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу принёс присягу, таким образом начав третий пятилетний срок в должности главы государства.

69-летний Эрдоган во втором туре президентских выборов на прошлой неделе победил представителя оппозиции Кемаля Кырычдароглу, получив 52% голосов.

Эрдоган столкнулся с масштабной критикой своих действий после катастрофического землетрясения в феврале этого года, и многие западные эксперты предсказывали его поражение. Но глава государства сумел удержаться у власти.

На Западе подчёркивают, что кандидаты вели свои кампании в неравных условиях, учитывая, что около 90% турецких СМИ находятся под жёстким контролем государства или правящей партии. А между двумя турами прямых дебатов между Эрдоганом и Кылычдароглу и вовсе не было. Но в целом Запад признал выборы свободными.

Чуть позже Эрдоган представит свой новый кабинет, чей состав расскажет, изменится ли политика правительства, в первую очередь экономическая.