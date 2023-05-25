Мировой тур по дзюдо добрался до Австрии: первый день турнира в Линце

Этап Мирового тура по дзюдо впервые проводится в Австрии. В первый день турнира медали были разыграны в пяти весовых категориях.

Мировой тур по дзюдо отправился в Верхнюю Австрию, которая впервые принимает Гран-при! TipsArena Linz была переполнена молодыми любителями этого вида борьбы, которые пришли сюда, чтобы посмотреть дзюдо высшего уровня и поболеть за местных звезд.

В весе до 48 кг блистала на татами Маруся Стангар из Словении. Она была непобедима в партере и смешала карты своей испанской соперницы в финале, завоевав свое первое золото мирового тура за 5 лет.

Словенская спортсменка отпраздновала победу со своими юными болельщиками, и уже после - с тренером. Президент Словенской федерации дзюдо Ловренций Галуф вручил победительнице золото!

"Австрия, зрители, они довольно шумные и, как Сабрина Фильцмозер знатоки нэ-вадза. Здорово, что я смогла здесь продемонстрировать свои навыки борьбы в партере", - сказала Стангар после церемонии награждения.

В весе до 60 кг золото завоевал французский дзюдоист Ромейн Валадье Пикар.

Медали ему вручил директор по обучению и развитию Международной федерации дзюдо Мохаммед Мериджа.

В категории до 52 кгКисуми Омори из Японии продемонстрировала в этот день исключительное мастерство и в финале эффектно победила Розу Дьертяш из Венгрии. Это ее первое золото Мирового тура.Медали победительнице вручил генеральный директор Международной федерации дзюдо Влад Маринеску.

В весе до 66 кг испанец Давид Гарсия Торне также завоевал первое в своей спортивной карьере золото Мирового тура, победив Камрана Сулейманова из Азербайджана.Церемонию награждения провел президент Федерации дзюдо Австрии Мартин Пойгер.

"Это очень важная медаль для меня, потому что у меня не было золота, и она придаст мне дополнительную уверенность", - сказал Давид Гарсия Торне в интервью после вручения ему награды высшей пробы.

В весе до 57 кгКорнелис Плеуни из Нидерландов в третий раз вышла в финал турнира и, наконец, завоевала золото после двух серебряных наград! Медали вручил главный судья Международной федерации дзюдо Флорин Даниэль Ласкау.

Австрийская публика с удовольствием наблюдала за схватками первого дня турнира. Местная звезда 42-летняя Сабрина Фильцмозер вернулась на татами, чтобы принять участие в своем последнем турнире на родине, но выбыла уже во втором туре.

Несколько молодых и перспективных дзюдоистов получили свой шанс блеснуть на этих соревнованиях.

Организаторы турнира также вручили специальную награду завершившей карьеру австрийской дзюдоистке Бернадет Граф.