Португальские власти перехватили судно с наркотиками

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Операция "Монако": тонна кокаина конфискована, благодаря сотрудничеству правоохранительных и таможенных ведомств нескольких стран

Власти Португалии перехватили парусное судно, на борту которого находилось около тонны кокаина. Наркотики, по данным следователей, везли в европейские страны из Латинской Америки.

Судно взяли на абордаж и перевезли на военно-морскую базу в Лиссабоне.

Операция под кодовым названием "Монако" была проведена благодаря сотрудничеству правоохранительных и таможенных органов нескольких государств, а также участию Управления США по борьбе с наркотиками.

По данным португальского флота, на борту находился 53-летний мужчина.