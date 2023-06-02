ВСУ под Бахмутом: "Мы будем наступать по флангам"

Украина заявляет, что продолжает наносить артиллерийские удары по позициям российских военных в Бахмуте и вблизи города. "Мы не даем врагу спокойно проводить ротацию", - сообщил спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.

Две недели назад Россия объявила о полном захвате Бахмута. Сейчас силы ЧВК "Вагнер" покидают город, их сменяют части российской армии.

В Киеве заявляют, что ВСУ не дают противнику спокойно проводить ротацию и наносят удары.

Один из командиров украинских подразделений говорит, что бои здесь не закончены, а лишь переходят в новую фазу.

"Война продолжается и будет продолжаться. То есть мы будем наступать по флангам. Я могу сказать за себя, и могу ответить за свое подразделение, что мы продвигаемся, выполняем боевые задачи, поставленные перед нами вышестоящим командованием. Все потихоньку складывается", - говорит командир подразделения ВСУ Олег Ширяев.

Спикер Восточного управления войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый напомнил, что потери ЧВК “Вагнер” при захвате Бахмута были огромными. По словам Череватого, многие сходятся во мнении, что минимум 20 тысяч убитых при попытке взять районный центр - это невероятно много.

Ранее о 20 тысячах погибших в боях за Бахмут заявил основатель и глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

После того как Пригожин объявил о "полном захвате" города силами ЧВК, президент Украины отметил, что Бахмут полностью разрушен.

_"Они разрушили все, там нет уцелевших зданий._На этом месте уже нет ничего. Лишь земля и много мертвых россиян", - сказал украинский лидер на встрече с президентом США Джо Байденом 21 мая.