В Германии арестованы семь сторонников ИГ

В Германии арестованы семь сторонников группировки "Исламское государство", которые собирали пожертвования для помощи боевикам ИГ в Сирии.

Немецкая полиция арестовала семь человек, подозреваемых в оказании финансовой поддержки сирийской ячейке группировки "Исламское государство".

По утверждению властей, четыре женщины и трое мужчин собирали пожертвования для террористической организации. Предполагается, что средства должны были помочь арестованным боевикам ИГИЛ совершить побег из лагерей в Сирии.

Семь человек, задержанных в ходе операций в нескольких землях Германии, переведены в Карлсруэ, где они предстанут перед Федеральным судом.

Среди задержанных четверо граждан ФРГ, а также косовский албанец, турок и марокканец. На нужды ИГИЛ задержанные уже успели собрать более 65.000 евро.