Германия закрывает генконсульства России

Федеральное правительство Германии "значительно сокращает присутствие в России во всех сферах" и закрывает большую часть российских генконсульств в стране в ответ на сокращение числа немецких дипломатов в РФ.

Власти Германии объявили в среду о закрытии четырех из пяти генконсульств России до конца 2023 года.

Работу продолжит только посольство РФ в Берлине и одно генеральное консульство.

Какие именно диппредставительства будут закрыты, пока не уточняется.

Решение принято в ответ на действия Москвы по ограничению количества немецких дипломатов, которым разрешено находиться в России.

Официальный представитель МИД Германии Кристофер Бургер подчеркнул, что "российское правительство предприняло шаг, направленный на эскалацию напряженности", и отметил, что это "необоснованное решение вынуждает федеральное правительство значительно сократить присутствие в России во всех сферах".

Германия закрывает три немецкие генконсульства в РФ - в Калининграде, Екатеринбурге и Новосибирске, так как из-за введенных Москвой ограничений в этих городах невозможно оказание консульских услуг.

В России продолжат работу лишь посольство ФРГ, генконсульство в Санкт-Петербурге, а также небольшое число сотрудников Гете-института и немецкой школы в Москве.