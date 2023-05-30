Россия пытается ограничить контрнаступательные возможности Украины - ISW

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Сконцентрированность на Киеве, вероятно, еще больше ограничивает способность Москвы сдерживать потенциальные наступательные действия ВСУ - эксперты

Саша Вакулина, Euronews

Очередная атака на Киев за ночь - третья за последние 24 часа. В ночь на вторник украинские системы ПВО уничтожили 29 из 31 БПЛА "Шахед" иранского производства, запущенных Россией по Киеву.

По оценке ISW, в последние месяцы российские силы начали новую ограниченную воздушную кампанию, чтобы ослабить украинские контрнаступательные возможности. Но то, что Россия отдает приоритет нацеливанию на Киев, вероятно, еще больше ограничивает способность кампании существенно сдерживать потенциальные наступательные действия Украины.

Президент Владимир Зеленский заявил в понедельник, что сроки давно ожидаемого контрнаступления Украины определены. "Решения приняты", — сказал он, не уточнив детали.

После атаки на Киев, беспилотники нанесли удары по нескольким домам в Москве, причинив "незначительный" ущерб. При этом, как заявил мэр российской столицы, никто серьезно не пострадал.

Москва расположена примерно в 500 км от границы с Украиной. С начала полномасштабного российского вторжения Москва редко подвергалась атакам беспилотников, хотя такие атаки стали более частыми в других местах России.

Ранее поступали сообщения о сбитых беспилотниках в Курской и Белгородской областях России, которые граничат с Украиной.

В апреле в городе Киреевск, примерно в 400 км от границы с Украиной, упал беспилотник По меньшей мере три человека пострадали в результате взрыва, после того, как он был сбит, как заявили российские государственные СМИ.

Нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России, примерно в 200 км от границы с Крымом, подвергся атаке беспилотников 5 и 4 мая, по сообщениям российских СМИ.

В результате предполагаемой атаки беспилотника пострадали более 10 российских военнослужащих на полигоне в Воронежской области.

Минобороны России заявило, что Украина несет ответственность за то, что в ведомстве назвали "террористической атакой" с использованием беспилотников на Москву во вторник утром.

Украина отрицает прямую причастность к предполагаемой атаке беспилотников на российскую столицу.