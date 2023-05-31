Румыния: к забастовке учителей присоединятся работники здравоохранения и железнодорожники

Euronews

Профсоюзы учителей отказались от предложения правительства выплатить единоразовое пособие и продолжат забастовку, к ним присоединятся работники здравоохранения и железнодорожники

Десятки тысяч бастующих румынских учителей и школьных работников прошли маршем к правительственным зданиям в Бухаресте, требуя повышения заработной платы, увеличения инвестиций и реформы системы образования страны. По оценкам организаторов, в акции приняли участие 15 000-20 000 учителей.

Забастовка продолжается уже больше недели. Лидеры профсоюзов отвергли компромиссное предложение правительства о выплате единоразового пособия.

Профсоюзные лидеры неоднократно возмущались тем фактом, что будучи учителем физики до своей политической карьеры президент страны Клаус Йоханнис, проявляет меньше понимания к проблемам педагогов, чем его предшественники.

Они требуют, чтобы глава государства вмешался в ситуацию и выступил посредником между ними и правительством.

В свою очередь готовятся к забастовке работники здравоохранения и железнодорожники.