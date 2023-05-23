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Румыния

Забастовка учителей в Румынии

В прошлый раз румынские учителя объявляли забастовку в 2005 году
В прошлый раз румынские учителя объявляли забастовку в 2005 году   -  Авторское право  MARIUS NEMES/AP
 Euronews

Ключевое требование бастующих — повышение зарплаты

В Румынии второй день бастуют учителя начальных и средних школ. 150 тысяч преподавателей отказываются выходить на работу до тех пор, пока не будут удовлетворены их требования. Накануне безузпешно завершились переговоры между профсоюзами и правительством, что и привело к первой за 18 лет стачке учителей.

Ключевое требование бастующих — повышение зарплаты. Базовая ставка румынского школьного учителя — 480 евро, почти вдвое меньше средней зарплаты по стране.

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