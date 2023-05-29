Украина: ситуация на 29.05 по данным ISW

Темп российских операций вокруг Бахмута остается заметно низким

Россия нанесла несколько массированных ударов по Киеву в течение двух ночей подряд в выходные, а затем в понедельник утром.

28 мая российские войска нанесли крупнейший удар беспилотниками «Шахед» по Украине с начала полномасштабной войны, запустив 59 аппаратов. В ночь на понедельник украинские ПВО сбили более 40 воздушных целей, включая беспилотники и ракеты, которые двигались в сторону Киева.

По данным ISW, использование российских воздушных ударных средств для налётов на Киев, а не на инфраструктуру или военные объекты, ограничивает возможности этой ограниченной российской воздушной кампании по снижению наступательных возможностей Украины перед предстоящим контрнаступлением.

Руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что выход его группы из Бахмута может продлиться до 5 июня. Он объяснил это тем, что ЧВК не успеет «передать всё в полноценном виде» военным к 1 июня.

По данным минобороны Великобритании, по состоянию на 24 мая поддерживаемые Москвой силы самопровозглашенной так называемой Донецкой народной республики, вероятно, вошли в Бахмут для действий по зачистке.

В последние недели подразделения 31-й бригады ВДВ России, вероятно, переместились из района Кременная-Сватово для укрепления флангов у Бахмута.

ISW ранее отметил, что подразделения 132-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады самопровозглашенной так называемой ДНР, поддерживаемой Москвой, действуют сейчас на Бахмутском направлении, а ранее участвовали в боях в районе Авдеевки.

Переброска этих и других российских подразделений в Бахмут может еще больше замедлить российские действия в других районах.

По состоянию на 16 мая украинские силы заняли 20 квадратных километров на флангах Бахмута. Ротация сил ЧВК «Вагнер», вероятно, будет продолжаться поэтапно, чтобы предотвратить коллапс «котлов» вокруг Бахмута.

ISW отмечает: темп российских операций вокруг Бахмута остается заметно низким.