"Темная сторона" индустрии смартфонов: как решить проблему электронных отходов

Euronews

В ближайшие несколько лет число мобильных телефонов превысит число людей в два раза, достигнув к 2025 году "ошеломляющей" цифры в 18 миллиардов.

Примерно из полутора миллиардов смартфонов, продаваемых ежегодно, только 20% потом идут на переработку.

Большинство из нас знают об этой растущей горе электронных отходов и ее обратной стороне: шахтах, где права человека зарываются в землю в погоне за минералами, которые нужны для наших смартфонов.

Но поскольку смартфоны занимают центральное место в нашей жизни и находятся в наших руках большую часть дня, удобно игнорировать вред, который они наносят.

Но даже в этой масштабной системе есть возможность быть этичным потребителем: несколько лет назад был создан аппарат, который по экологическим и социальным показателям находится далеко впереди: Fairphone.

Его производит одноименная нидерландская компания с 2012 года. Этот смартфон отличается тем, что его детали доступны - и, следовательно, его можно легко починить - с помощью отвертки.

Fairphone также позаботился о том, чтобы все его материалы были максимально "экофрендли".

В рамках "Зеленой недели ЕС", проливающей свет на циркулярную экономику, мы встретились с директором по инновациям Fairphone Моник Лемперс, чтобы узнать о ситуации в отрасли изнутри.

Какое влияние на климат оказывает короткий срок службы смартфонов?

"К сожалению, среднее время, в течение которого пользователь использует свой смартфон, составляет всего два-три года", - говорит Лемперс.

Учитывая, что большая часть выбросов CO2 от смартфона происходит на стадии производства - около 75 процентов - такое короткое владение устройством оказывает "огромное влияние", - полагает директор по инновациям Fairphone.

Компания стремится обеспечить срок службы аппарата на пять лет, что вдвое превышает средний срок службы смартфона в настоящее время.

Для этого она делает устройства легко ремонтируемыми.

"У нас есть видео на YouTube, где дети ремонтируют его за две минуты", - говорит она. - Так что это действительно должно быть под силу любому".

В устройство также можно установить новые компоненты, например, обновленный модуль камеры.

В 2022 году, по оценкам Fairphone, ей удалось избежать выбросов 999 тонн CO2, в основном благодаря продлению срока службы смартфонов. Это объем выбросов, который 650 домохозяйств в Нидерландах произвели бы за год в результате потребления электроэнергии, или в результате сжигания более 500 тонн угля.

Как сделать так, чтобы ваш аппарат прослужил дольше?

Первый совет Лемперс - не поддаваться соблазну рекламы.

Легче сказать, чем сделать, когда новейший смартфон с завидными характеристиками смотрит на нас с рекламных щитов. Однако "часто техническая разница не так уж велика - особенно в последние годы смартфоны действительно стали вполне сопоставимы", отмечает Лемперс.

Ремонт поврежденных устройств может быть дешевле, чем кажется, добавляет она. Если ваш смартфон уже не работает хорошо, то обновление программного обеспечения или замена батареи - это наиболее рациональные шаги перед покупкой нового.

"И, конечно, очень важно следить за своим смартфоном и беречь его, - напоминает Лемперс. - В нем много драгоценных металлов, и много труда других людей".

Какова темная сторона индустрии смартфонов?

Около 60 различных минералов и металлов попадают в наши смартфоны со всего мира в качестве компонентов, среди них и золото.

Лемперс видит сразу две "действительно темные стороны" в индустрии смартфонов. Первая заключается в том, что забыты миллионы людей, которые добывают эти элементы, зачастую в крайне опасных условиях.

"Мы должны взять на себя ответственность как индустрия", - говорит она. - Именно поэтому была создана компания Fairphone - чтобы открыть цепочку поставок и пролить свет на одну из этих темных сторон, а затем предложить решение и показать, что можно делать как-то иначе".

Компания определила 14 "основных материалов", которые она либо стремится получить в переработанном виде, либо добывает на "честных шахтах".

Fairphone не обходит стороной такие страны, как Демократическая Республика Конго, где широко распространены конфликтные минералы.

"Мы считаем, что добыча полезных ископаемых может также помочь бедным общинам, живущим там, получить выгоду от спроса на эти минералы", - объясняет Лемперс.

Но в компании следят за тем, чтобы кобальт, например, поступал из шахт, которые поддерживают развитие и не способствуют вооруженным конфликтам.

Значительная часть производства осуществляется в Китае, где изготавливается большинство компонентов смартфонов. Fairphone считает, что может оказать "положительное влияние" на эту страну, используя свою покупательную способность для улучшения условий труда рабочих на конвейере.

Борьба с электронными отходами

Неприятная правда еще и в том, что электронные отходы - самый быстрорастущий поток отходов во всем мире, говорит Лемперс. Это происходит потому, что мы привыкли утилизировать нашу электронику до того, как она была оптимально использована.

Кроме того, электронные отходы плохо перерабатываются. Из 20 процентов собранных отходов удается извлечь лишь от 30 до 50 процентов минералов, а остальное сжигается или отправляется на свалки".

Компания Fairphone пытается вдохновить отрасль на новые свершения. Его последняя модель, Fairphone 4, является "нейтральной к электронным отходам" - это означает, что на каждый проданный аппарат приходится еще один отслуживший свой срок смартфон или эквивалентные электронные отходы, которые будут либо повторно использованы, либо переработаны благодаря усилиям компании.

Как мы можем сделать индустрию смартфонов циркулярной?

Компания осуществляет программу возврата старых деталей смартфонов - в настоящее время она действует только в Германии и Франции, но вскоре будет распространена и на другие страны.

Кроме того, компания продолжает новаторскую деятельность в области смартфонов: она запустила новую услугу, в рамках которой смартфоны Fairphone можно арендовать.

Подход "Fairphone Easy" стимулирует потребителей пользоваться смартфоном дольше, снижая со временем плату.