Манифестация против насилия и против президента

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Ранее Вучич объявил, что покидает пост лидера правящей партии

В Белграде — новая многотысячная демонстрация против насилия, организованная по призыву оппозиции. Манифестанты требуют отставки руководителей силовых ведомств и президента Александра Вучича. По их мнению, именно его авторитарный стиль правления провоцирует насилие в стране, что и привело к двум подряд массовым убийствам в начале мая.

Активисты окружили и здание сербского общественного телевидения — руководство канала оппозиционеры обвиняют в пропаганде президентского курса.

В субботу в Белграде прошла и многотысячная демонстрация в поддержку президента. Оппозиция не преминула обвинить власти в том, что на госслужащих давили, чтобы они пришли на эту акцию.

На этом фоне Александр Вучич, остающийся у власти в Сербии уже 11 лет, объявил, что покидает пост лидера правящей Сербской прогрессивной партии. Теперь её возглавит министр обороны Милош Вучевич.