В Каннах снова расстилают красную ковровую дорожку

By Euronews и AP, EBU

С 14 по 25 мая взоры Франции и всего мира кино снова обращены к Каннам, где открывается 77-й международный фестиваль. Организаторы мероприятия разворачивают в этот вторник знаменитую красную дорожку, по которой вечером пройдут режиссеры, актеры и поклонники кино.

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С 14 по 25 мая взоры Франции и всего мира кино снова обращены к Каннам. Организаторы мероприятия разворачивают в этот вторник знаменитую красную дорожку, по которой вечером пройдут режиссеры, актеры и поклонники кино. 77-й киносмотр откроется показом внеконкурсной французской ленты "Второй акт". В новом фильме Квентина Дюпье снялись Леа Сейду, Луи Гаррель, Винсент Линдон.

На церемонии открытия будет вручена почетная пальмовая ветвь Мерил Стрип. На приглашение легенда Голливуда с рекордной 21 номинацией на "Оскара" ответила, что волнуется, так как "получение награды в Каннах всегда было величайшим признанием в киноискусстве".

Жюри в этом году возглавит Грета Гервиг, режиссёр триумфальной картины "Барби". В прошлом муза американского независимого кино, 40-летняя Гервиг стала первой женщиной-режиссером, чей доход превысил миллиард долларов.

Техперсонал расстилает красную дорожку на лестнице Дворца фестивалей в день открытия 77-го кинофестиваля в Каннах, 14 мая 2024 г. Daniel Cole/NYINV

На знаменитую красную дорожку Канн в течение 10 дней будет стекаться поток звезд: среди них Эмма Стоун, Деми Мур, Селена Гомес, Николас Кейдж и Барри Кеоган. В ближайшие дни здесь состоится премьера фильма Джорджа Миллера “Фуриоза: сага о Безумном Максе". Покажуттакже самофинансируемый фильм Фрэнсиса Форда Копполы “Мегаполис” и новые творения Паоло Соррентино, Йоргоса Лантимоса, Андреа Арнольд и Кевина Костнера. На церемонии закрытия 25 мая Джордж Лукас получит почетную Золотую пальмовую ветвь.

Социальный климат на набережной Круазетт также грозит оказаться непростым. После того, как актриса Джудит Годреш обвинила двух известных режиссеров в изнасиловании и сексуальных домогательствах, когда она была подростком, французская киноиндустрия переживает напряжённый момент. Не исключены акции протеста в рамках движения #MeToo. Как и забастовки технических работников фестиваля. Они, по их словам, устали от краткосрочных контрактов, из-за которых не имеют права на получение пособия по безработице в перерывах между фестивалями.

Накануне открытия 77-го кинофестиваля стало известно, что иранский режиссер Мохаммед Расулоф, чья премьера “Семя священной смоквы” должна состояться на следующей неделе в конкурсном показе, бежал из Ирана. Он объяснил, что был приговорён там к восьми годам тюремного заключения и порке.