Извержение вулкана Попокатепетль - угроза региону

"Дон Гойо сердится", - говорят мексиканцы, проживающие в районе вулкана Попокатепетль. Несколько дней назад он снова начал извергать лаву, пепел и дым, а миллионы местных жителей получили предупреждение о возможной эвакуации. Вулкан выбрасывал накануне столбы пепла на высоту до 10 км.

Вулкан расположен между штатами Морелос, Пуэбла и Мехико. Пепел стал причиной задержки рейсов в штате Мехико. Власти штата также приостановили занятия в школах в 40 муниципалитетах штата Пуэбла, а также в штатах Мехико и Тлакскала.

Из-за выбросов пепла одним из самых опасных вулканов в мире проводилась эвакуация людей в середине апреля этого года.