Lufthansa купит 41% акций ITA Airways за 325 млн евро

Euronews

Lufthansa заключила соглашение о покупке 41% акций итальянского перевозчика ITA Airways, созданного на базе обанкротившейся Alitalia. Ожидается, что в будущем немецкий авиаконцерн выкупит до 90% акций ITA Airways.

Lufthansa покупает 41% акций ITA Airways — основанной на базе обанкротившейся Alitalia авиакомпании. Созданный в конце 2021 года итальянский перевозчик сейчас также испытывает финансовые трудности.

Сделку оценили в 325 миллионов евро.

Немецкий авиаконцерн намеревается обновить и увеличить итальянский парк самолетов, открыть новые рабочие места и уже в этом году поднять доходы ITA Airways на 2,5 млрд евро. Согласно бизнес-плану, к 2027 году доходы авиакомпании должны вырасти на 4,1 млрд евро.

Lufthansa уже заключила соглашение о сделке с итальянским правительством, но теперь её должен одобрить антимонопольный орган ЕС.

Ожидается, что в будущем Lufthansa выкупит до 90% акций ITA Airways.