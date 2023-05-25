Президентские выборы в Турции: явка на избирательные участки за рубежом стала рекордной

Euronews

В предстоящее воскресенье граждане Турции снова пойдут на избирательные участки. Кто одержит победу во втором туре президентских выборов: Эрдоган или Кылычдороглу? Проживающие за границей турки с выбором определились

Граждане Турции, проживающие за границей, приняли активное участие во втором туре президентских выборов.

Избирательные бюллетени опустили в урны миллион 895 тысяч 430 человек. В целом явка стала рекордной и составила 55%. По словам экспертов, голоса этих граждан могут стать ключевым фактором в определении победителя.

На пост главы государства претендуют действующий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдороглу.

В первом туре за Эрдогана проголосовали 49,5% избиратлей. Кылычдороглу поддержали 44,9%.

Йигит Сенциол, студент:"Даст Бог, с этими выборами все изменится. Люди больше не будут чувствовать необходимость уезжать за границу, смогут жить свободно, а экономика улучшится. Бог даст, люди будут оставаться в Турции, потому что утечка мозгов негативно сказывается на нашей стране".

Не только молодежь жаждет перемен. Этого требуют и жители районов, сильно пострадавших от февральского землетрясения. Многие чувствуют себя брошенными на произвол судьбы.

Сема Чичек, житель Антакьи: "Для меня, это не вопрос принадлежности кандидата к партии. Я бы проголосовал за любого, чтобы избавиться от Эрдогана. Это может быть Кылычдароглу или кто-то еще, мне все равно. Этот человек (ред. Эрдоган) похоронил нас заживо, он не помог нам. До сегодняшнего дня я не получил никакой помощи!"

Голосование во втором туре президентских выборов в Турции состоится в воскресенье 28 мая. Для победы кандидату необходимо набрать простое большинство голосов.