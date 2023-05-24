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мир

Французские медики требюут усилить меры безопасности в больницах

Реймс, Франция
Реймс, Франция   -  Авторское право  AFPTV
 Euronews

Врачи, санитары, медсестры и другие сотрудники медицинских учреждений Франции почтили минутой молчания память убитой медсестры Карен Мезино.

В больницах Франции прошла минута молчания в память о медсестре Карен Мезино. Женщина подверглась нападению психически больного мужчины и скончалась от полученных ранений. Пострадала и коллега Мезино. Она проходит лечение. 

Одну из больниц посетила премьер-министр Франции Элизабет Борн. 

Трагедия разыгралась в университетской клинике Реймса. У Карен остались двое маленьких детей. 

Злоумышленник задержан и находится под стражей. Во время допроса он заявил, что с ним в течение многих лет плохо обращались, когда он проходил лечение в психиатрической клинике, добавив, что каждый раз при виде белого халата хотел отомстить. Мужчина, который с подросткового возраста страдал психозом, признался, что намеренно совершил нападение. 

Прокурор потребовал предъявить ему обвинение в убийстве и попытке убийства. Мужчине грозит пожизненное заключение.

Медицинские работники призывают власти усилить меры безопасности в больницах. В четверг министр здравоохранения Франсуа Брон проведет встречу с представителями профсоюзов и медработниками по вопросу усиления мер безопасности в медучреждениях.

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