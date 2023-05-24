Французские медики требюут усилить меры безопасности в больницах

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Врачи, санитары, медсестры и другие сотрудники медицинских учреждений Франции почтили минутой молчания память убитой медсестры Карен Мезино.

В больницах Франции прошла минута молчания в память о медсестре Карен Мезино. Женщина подверглась нападению психически больного мужчины и скончалась от полученных ранений. Пострадала и коллега Мезино. Она проходит лечение.

Одну из больниц посетила премьер-министр Франции Элизабет Борн.

Трагедия разыгралась в университетской клинике Реймса. У Карен остались двое маленьких детей.

Злоумышленник задержан и находится под стражей. Во время допроса он заявил, что с ним в течение многих лет плохо обращались, когда он проходил лечение в психиатрической клинике, добавив, что каждый раз при виде белого халата хотел отомстить. Мужчина, который с подросткового возраста страдал психозом, признался, что намеренно совершил нападение.

Прокурор потребовал предъявить ему обвинение в убийстве и попытке убийства. Мужчине грозит пожизненное заключение.

Медицинские работники призывают власти усилить меры безопасности в больницах. В четверг министр здравоохранения Франсуа Брон проведет встречу с представителями профсоюзов и медработниками по вопросу усиления мер безопасности в медучреждениях.