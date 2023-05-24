В Германии проводят расследование в отношении экоактивистов "Последнего поколения"

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Генпрокуратура Мюнхена начала разбирательство в отношении семи экоактивистов, обвиняемых в создании или поддержке преступной организации.

Полиция Германии проводит предварительное расследование в отношении участников движения "Последнее поколение" по подозрению в уголовных преступлениях.

Экоактивисты известны тем, что блокируют дороги по всей стране, а в музеях обливают экспонаты клеем и красками.

Берлин, 19.05.2022 Paul Zinken/(c) Copyright 2023, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски на 15-ти объектах с целью выяснить источники финансирования организации.

В свою очередь активисты движения в "Твиттере" задали вопрос правительству: "Когда власти начнут расследовать деятельность лоббистских структур и изымать фонды, привлеченные к добыче полезных ископаемых?"

Генпрокуратура Мюнхена начала разбирательство в отношении семи человек, обвиняемых в создании или поддержке преступной организации. Двух активистов "Последнего поколения" подозревают в попытке совершить весной прошлого года диверсию на нефтепроводе Триест- Ингольштадт. На данный момент об арестах в связи с этим делом не сообщается.